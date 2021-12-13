Москва, 13 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Институт самозанятых в России набирает все большую популярность, потому что он удобен для бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения «ОПОРА России» Сергей Елин.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Предпринимателям выгодно работать с официальными подрядчиками. Российские граждане начинают все чаще использовать данный сервис. Меньше опасений, больше прозрачность.

Самозанятым предоставляют такие же льготы, как для малого бизнеса, в разрезе кредитования

Поэтому возможность получить хоть и небольшой размер выплат в 10 тысяч рублей, но сэкономить при этом на уплате налога — еще одна «плюшка» к тому, чтобы выбрать легальную форму получения доходов.

Легко зарегистрироваться можно в приложении и не бояться потом налоговых претензий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что самозанятые жители России могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей от государства.

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