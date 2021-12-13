Кормиловский район, Омская область, 13 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Следователи в Омской области устанавливаются обстоятельства смерти людей во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в региональном следственном управлении СКР.

30.mchs.gov.ru Пожар

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Пожар произошёл ночью 12 декабря в частном доме в деревне Станкеевка Кормиловского района. Осмотрено место происшествия, опрошены соседи. По предварительным данным, во время пожара предположительно от отравления угарным газом погибли отец 1947 года рождения и два сына (1984 и 1985 годов рождения). Все они злоупотребляли спиртными напитками.

Причиной пожара могла стать неисправность печи, которой отапливался дом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли в результате пожаров в минувшие сутки в Башкирии.

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