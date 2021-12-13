Барселона, Испания, 13 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Три футболиста лондонского «Челси» вошли в сферу интересов «Барселоны». Об этом 13 декабря сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона»

По информации издания, речь идёт о защитниках Сесаре Аспиликуэте и Антонио Рюдигере и полузащитнике Кристиане Пулишиче.

Отмечается, что сроки контрактов Аспиликуэты и Рюдигера с «Челси» истекают в конце сезона 2021/22, поэтому в «Барселоне» они могут оказаться в качестве свободных агентов. А Пулишича в январе могут отдать в аренду.

В настоящее время «Барселона» после 14 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 24 очка.