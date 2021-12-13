Москва, , 13:56 — REGNUM Компания «Почта России» запросила из бюджета 1,336 млрд рублей на внедрение беспилотных грузовиков по трассе М11 Москва — Санкт-Петербург до 2035 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник и предложения компании по проекту «Беспилотный логистический коридор» (БЛК).

«Почта России» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что субсидии необходимы в связи с высокой ценой беспилотников при невозможности в настоящий момент компенсировать ее за счет зарплат.

«Старт беспилотных перевозок почты по М11 ожидается в 2024 году, а выход на окупаемость планируется в 2035 году, — сказал собеседник агентства. — Для компенсации убытков от перехода на беспилотные грузовики в 2024—2034 годах «Почте России» потребуется не менее 1,336 млрд руб. субсидий».

По оценкам «Почты России», перевозки беспилотниками обойдутся на 18% дороже, чем обычным транспортом. По плану к 2024 году компания приобретет 25 беспилотных грузовиков, а к 2035 году их количество вырастет до 66.