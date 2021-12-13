Москва, , 13:55 — REGNUM Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину том избранных решений на встрече с главой России 13 декабря.

Валерий Зорькин Kremlin.ru

«Я тоже Вас поздравляю, потому что мы знаем, что в Конституции есть слово «гарант», а Конституционный Суд всё же, я думаю, — будем так говорить, — хранитель Конституции», — заявил Зорькин.

«Если позволите, традиционно, уже который год преподношу Вам от имени судей, — они все тут расписались, — наши избранные решения», — продолжил он.