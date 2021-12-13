Аксайский район, Ростовская область, , 13:56 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области полицейские обнаружили нарколабораторию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 13 декабря.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

Предварительно установлено, что 41-летний мужчина снял жильё на хуторе в Аксайском районе и превратил его в лабораторию по синтезированию наркотиков. Там же он хранил хранил запрещённые вещества. В ходе обысков изъято оборудование для изготовления «синтетики» и контейнеры с порошкообразным веществом белого цвета. Общая масса наркотиков, которые подозреваемый подготовил к сбыту через интернет, составила почти 16 кг.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».