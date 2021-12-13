Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдет последняя техническая разводка невских мостов в этом году — в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщила 13 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Благовещенский мост Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Движение транспорта будет временно приостановлено на мосту Александра Невского и Благовещенском мосту. Это будет последняя разводка мостов в этом году, следующий сезон начнется весной 2022 года.

В расписании разведения Благовещенского моста будет два периода: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00. Мост Александра Невского будет разведен только с 02:20 до 05:10. Водителям придется использовать для пересечения Невы другие переправы.

Напомним, ранее на Литейному мосту состоялась последняя разводка, которая была перенесена из-за снегопада в конце ноября.

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