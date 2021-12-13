Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Петербурге оштрафуют организаторов концерта группы «25/17», которая выступила перед многотысячной публикой на концертной площадке «Гигант-холл» 10 декабря, хотя разрешения на мероприятие у них не было. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Fas.gov.ru Штраф

«Концерт, собравший более тысячи зрителей, не был согласован с комитетом по культуре, как этого требует действующая редакция 121 постановления. Организаторы допустили грубейшие нарушения стандартов санитарной безопасности. В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок», — уточнили в ведомстве.

Организаторы мероприятия будут привлечены к административной ответственности.

Добавим, что ежедневно надзорные органы Петербурга ведут проверки по соблюдению коронавирусных ограничения. За прошедшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга проверили 83 магазина, 22 точки общепита и 18 организаций сферы услуг в Пушкинском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Центральном, Выборгском и Калининском районах. Нарушения были выявлены в 13 объектах — у них не было QR-кода или СИЗов у сотрудников, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции посетителями.