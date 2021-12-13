Бразилиа, 13 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Лидер президентской гонки Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил 12 декабря в интервью телеканалу Telam о том, что собирается возродить Банк Юга и создать Совет обороны Южной Америки.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

Лула признался, что планирует возобновить проекты, начатые во время его предыдущих сроков с 2003 по 2010 годы и приостановленные после его ухода. Это создание Совета обороны Южной Америки, программа интеграции университетов и учреждения Банка Юга как «альтернативы традиционным кредитным системам, не зависящим от правительства и функционирующим на международном уровне».

«Здесь, в Латинской Америке, мы много спорим, произносим много речей, но нам нужно время, чтобы претворить все в жизнь. Если я снова стану президентом Бразилии, то вернусь с гораздо большим энтузиазмом и опытом. Мы не можем оставаться самым бедным, безграмотным и голодным регионом мира. Это невозможно. Я и мои коллеги внесем свой вклад в то, чтобы это изменить.» — заявил Лула во время интервью.