Севастополь, , 13:49 — REGNUM Семь человек, приехавших из южноафриканских государств, изолированы в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам аппаратного совещания 13 декабря.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Анны Мелюх, на 13 декабря в городе изолированы семь человек, прибывшие из южноафриканских стран, все они регулярно сдают анализы методом ПЦР, результаты отрицательные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе отмечается существенное снижение заболеваемости COVID-19 и снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.