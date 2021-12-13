Барселона, Испания, 13 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объявит о завершении профессиональной карьеры 15 декабря. Об этом 13 декабря сообщает Marca.

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

По информации издания, 33-летний Агуэро принял окончательное решение о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Напомним, аргентинский форвард был заменён в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За каталонский клуб он успел провести всего четыре матча в Ла Лиге и отметился одним голом — в ворота мадридского «Реала».