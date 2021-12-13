Брюссель, , 13:48 — REGNUM Решение о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также против властей Мали приняли в ходе встречи в Брюсселе главы МИД стран — членов Европейского союза. Об этом 13 декабря сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали. Они вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС позднее в течение дня», — приводит его слова ТАСС.

При этом указывается, что всем, в отношении кого были введены санкции, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к банковской системе ЕС, а у юридических лиц блокируют возможность кредитования европейскими банками.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что администрация США заинтересована в укреплении отношений с Германии по вопросу санкций против России в случае «российской агрессии на Украине».