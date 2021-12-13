Грозный, 13 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Чечне стали участниками программы «Пушкинская карта» более 60 тыс. школьников и студентов. К программе подключились десять учреждений культуры республики. В 2022 году ожидается их увеличение до 19, сообщили в пресс-службе министерства культуры Чечни.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

Так, по «Пушкинской карте» в 2021 году можно посетить Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, государственную филармонию Чечни, драматические театрыимени Х. Нурадилова и М. Лермонтова, а также театр юного зрителя и ряд других учреждений культуры. Можно также купить билеты на концерты ансамблей «Вайнах» и «Нохчо».

В 2022 году к участникам программы подключатся краеведческий музей имени Х. Исаева, ансамбль танца «Заманхо», детский ансамбль песни и танца «Даймохк», театр Шалинского района и другие организации культуры. Всего по программе «Пушкинская карта» в 2021 году в Чечне было продано более 251 тыс. билетов.

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