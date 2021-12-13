Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростовской области после гибели младенца в результате ДТП с пьяной матерью возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 13 декабря.

Уголовное дело Severpost.ru

Следователи полагают, что 7 декабря 40-летняя жительница станицы Багаевской, находясь в нетрезвом виде, села за руль Mazda СХ7. Не справившись с управлением, женщина столкнулась с деревом. Находившаяся в салоне иномарки пятимесячная дочь получила травмы и была госпитализирована. Врачи несколько дней боролись за жизнь младенца, но спасти жизнь ребёнку не удалось.

Мать девочки подозревают в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается.

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