Москва, , 13:57 — REGNUM Российские власти надеются, что смогут без помех продолжать выполнять свои обязательства по газовым контрактам. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 декабря журналистам, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном прекращении подачи газа в Европу.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее белорусский лидер заявил, что если из-за новых западных санкций его страна окажется в чрезвычайном положении, Минску придётся перекрыть транзит газа в Европу. Если другого выхода не будет, придётся применить жёсткую меру, подчеркнул он в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении в Кремле к этим словам Лукашенко.

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