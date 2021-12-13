Кишинёв, 13 декабря 2021, 13:46 — REGNUM Саперы не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях суда районов Центр и Буюканы в Кишиневе. Об том сообщает пресс-служба МВД Молдавии.
Здания провели специалисты службы Bombteh. На это время всех эвакуировали из судов. Полиция будет выяснять личность звонившего.
«Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте», — отметили в пресс-службе.
Напомним, утром 13 декабря неизвестный позвонил в службу 112 и сказал, что два здания суда «заминированы». Ему теперь грозит штраф до 42 500 (около $2,4 тыс.), а также он может получить тюремный срок до двух лет.
Читайте ранее в этом сюжете: В Кишинёве сообщили о «минировании» двух зданий суда