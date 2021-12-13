Кишинёв, 13 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Саперы не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях суда районов Центр и Буюканы в Кишиневе. Об том сообщает пресс-служба МВД Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Здания провели специалисты службы Bombteh. На это время всех эвакуировали из судов. Полиция будет выяснять личность звонившего.

«Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте», — отметили в пресс-службе.

Напомним, утром 13 декабря неизвестный позвонил в службу 112 и сказал, что два здания суда «заминированы». Ему теперь грозит штраф до 42 500 (около $2,4 тыс.), а также он может получить тюремный срок до двух лет.