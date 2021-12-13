Тверь, 13 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Отключение энергоснабжения зафиксировано в ряде населенных пунктов Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Линии электропередач

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в населенных пунктах Бологовского, Калининского, Торопецкого и Ржевского районов, Осташковского, Вышневолоцкого, Удомельского городских округов, Весьегонского муниципального округа, уточнили в пресс-службе.

Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с руководством ПАО «Россети Центр» о ходе восстановительных работ, как уточняется, восстановить электроснабжение планируется в нормативные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады ожидаются в Москве — уже через неделю высота сугробов в столице превысит норму вдвое.