Томск, , 13:45 — REGNUM В Томской области скончались ещё три пациента с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в областном оперативном штабе.

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 649 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 декабря в Томской области выявлено 58 800 носителей коронавируса, выздоровели 42 945 человек.

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