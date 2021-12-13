Деревня Ленино, Московская область, , 13:48 — REGNUM Детский сад вблизи поселка Лопатино в Ленинском городском округе планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом 13 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ожидается, что образовательное учреждение будет рассчитано на 200 мест. На данный момент рабочие завершили выемку грунта и приступили к устройству фундаментной плиты здания.

«На объекте завершены работы по устройству гидроизоляции фундаментной плиты, выполнена стяжка. Ведутся работы по армированию и бетонированию плиты основания здания. Работы в графике», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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