Деревня Ленино, Московская область, 13 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Детский сад вблизи поселка Лопатино в Ленинском городском округе планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом 13 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Ожидается, что образовательное учреждение будет рассчитано на 200 мест. На данный момент рабочие завершили выемку грунта и приступили к устройству фундаментной плиты здания.

«На объекте завершены работы по устройству гидроизоляции фундаментной плиты, выполнена стяжка. Ведутся работы по армированию и бетонированию плиты основания здания. Работы в графике», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.