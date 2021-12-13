Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» способен обходить в некоторых случаях защиту, созданную вакцинами, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи 12 декабря в эфире телеканала ABC.

«Важно то, что [Омикрон], похоже, способен уклоняться от некоторых видов иммунной защиты, таких как моноклональные антитела, плазма выздоравливающих и антитела, индуцируемые вакцинами. Это отрезвляющие новости», — отметил Фаучи.

Тем не менее главный медицинский советник Белого дома подчеркнул, что, по крайней мере, при ревакцинации эффективность препаратов против этого штамма может возрасти.

«Отчасти обнадеживающая новость заключается в том, что предварительные данные показывают, что, когда вы пройдете ревакцинацию, например, третей дозой вакцины мРНК, она повышает уровень защиты до достаточно высокого уровня, чтобы затем успешно справиться с «Омикрон», — добавил медик.

Кроме того, обнадеживают сообщения о том, что вирус может вызывать менее серьезные симптомы, чем вариант «Дельта», который стал доминирующим штаммом, сказал Фаучи.

«Мы получаем различные сведения… еще не обязательно подтвержденные, что уровень серьезности, возможно, немного ниже, чем у «Дельты». Но есть много сложных вопросов, которые могут быть связаны с базовой защитой сообщества из-за предыдущих инфекций», — подчеркнул Фаучи.