Москва, 13 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и режиссёра Александра Сокурова, поспоривших в ходе недавнего общения в видеоформате, возможна со временем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сокуров

«Со временем наверняка будет организована [встреча]», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день ничего конкретного в этом направлении нет.