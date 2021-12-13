Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM «Вакцинный туризм» уже пользуется некоторой популярностью среди жителей Ростовской области. Одно из самых востребованных направлений — Сербия, где доступны препараты Moderna и Pfizer. Об этом сообщил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Вакцина Moderna

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«Вот самые дешевые туры — 40 тысяч рублей за поездку. То есть 40 тысяч рублей первые три дня в Сербию и через две недели вторые 40 тысяч рублей. То есть 80 тысяч рублей, этого достаточно [для вакцинации препаратами иностранного производства]», — цитирует Мкртчяна ГТРК «Дон-ТР».

Также за вакциной можно отправиться в Венгрию, Грецию, Хорватию, Черногорию и Албанию. Однако спрос всё-таки невелик. За препаратом иностранного производства в Европу планируют отправиться только 15% путешественников.