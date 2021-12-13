Москва, , 13:41 — REGNUM В настоящее время всем стало понятно, что закон о QR-кодах на транспорте в текущей редакции весьма проблематичен. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Действительно, президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции: интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», — заявил Песков.

«С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жёсткую позицию, и «Единая Россия» в плотном взаимодействии с правительством — они, собственно, погружалось в детали, — и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать (отсутствие) именно негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято решение снять его с рассмотрения», — указал он.

В то же время, по его словам, работа над законопроектом о QR-кодах на транспорте продолжится.

«Единая Россия» и правительство готовы дальше к скрупулёзной работе, но пока заняли такую позицию в русле принципиальной позиции президента», — подчеркнул Песков.

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