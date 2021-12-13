Чебоксары, 13 декабря 2021, 13:41 — REGNUM В Чувашии получили зачёт за итоговое сочинение 5034 школьника, не смогли справиться с заданием 22 выпускника. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 декабря, заявил на планёрке в правительстве глава минобразования республики Дмитрий Захаров.
Итоговое «выпускное» сочинение является допуском для проведения аттестации. Из 5245 выпускников 11-х классов, которые зарегистрировались для написания сочинения, приняли участие 5123 человека (97,6% от заявленных), в том числе 5056 школьников писали сочинение, 67 — изложение.
По его словам, справились с заданием и получили зачёт 5034 выпускника, а провалили 22 школьника, или 0,44% от числа всех участников. Из них половина «двоечников» — в Чебоксарах: не смогли сдать сочинение пять выпускников школы № 23, двое — лицея № 3 и школы № 54, по одному — в школах №№ 37, 48.
Новую попытку написать сочинение и получить допуск к ЕГЭ им предоставят в дополнительные дни — 2 февраля или 4 мая 2022 года.