Чита, , 13:40 — REGNUM В вопросе о принудительной вакцинации и введении куар-кодов проявляется политическая физиономия губернаторов, политических и общественных сил, и это поможет будущему оздоровлению, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 декабря, комментируя высказывания губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Александр Осипов Kremlin.ru

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Как сообщалось ранее, Осипов заявил, что увеличить число привитых от коронавируса в регионе нужно любыми методами, включая не только убеждение, но и, если понадобится, принуждение, вплоть до «оцепления кварталов».

« В вопросе о принудительной вакцинации и опутывании граждан России нитями цифрового контроля через введение куар-кодов проявляется не только политическая физиономия представителей власти, включая, в первую очередь, губернаторов, но и политических и общественных сил. Это хорошо. Это поможет будущему оздоровлению.

Будем надеяться, что народ увернётся от этого насилия уже сейчас, но если всё-таки оно будет навязано, последствия для тех, кто подобными высказываниями демонстрирует своё истинное отношение к гражданам, унижает их, будут очень тяжёлыми.