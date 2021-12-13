Москва, 13 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В России импорт крепкого алкоголя с января по сентябрь 2021 года вырос на 19,73%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные таможенной статистики.

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Отмечается, что поставки виски увеличились на 19,3% (до 3,7 млн дал), коньяка и бренди — на 10,1% (до 1,5 млн дал), рома — на 26,6% (до 519,1 тыс. дал), текилы — на 17,8% (до 239,7 тыс. дал), джина — на 40,5% (до 187,8 тыс. дал). Цифры включают спирты и дистилляты.

Также сообщается, что 47% импорта приходится на Luding Group, которая производит чачу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года практически все продукты, которые, как правило, бывают на столе во время новогодних праздников, подорожают. Такое мнение 13 декабря высказал руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников.

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