Росарио, Аргентина, , 13:40 — REGNUM Гигантская фреска с лицом футболиста Лионеля Месси высотой 69 метров будет открыта 13 декабря в Росарио, родном городе игрока. Об этом пишет Prensa Latina.

Месси Uefa.com

На здании в районе Мартин будет находиться работа художников-монументалистов Марлен Суриага и Лисандро Уртеага.

По данным местных СМИ, фреска будет называться De otra galaxia y de mi ciudad («Из другой галактики и из моего города»).

Мурал будет расположен совсем рядом с популярным VIP-баром, принадлежащим семье Месси, где каждый день собирается множество футбольных фанатов и почитателей таланта игрока.

В своих заявлениях агентству Télam создатели проекта отметили, что они осуществили предыдущий проект под названием De otra galaxia y de mi barrio («Из другой галактики и из моего района»), в рамках которого был изображен район Ла-Бахада, где родился футболист, на высоте 12 метров.

Затем появился еще один мурал с изображением Месси в Росарио, нарисованный во время последнего Copa América, который сборная Аргентины выиграла в финале у Бразилии. Изображение появилось на стене здания рядом со школой, где Месси получил начальное образование.