Париж, 13 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон чуть более чем за сто дней до первого тура президентских выборов даст интервью, сообщает французская газета Ouest-France.

Эммануэль Макрон

Интервью с президентом будет транслироваться в прямом эфире 15 декабря 2021 года с 21:05 по местному времени на канале TF1.

Кризис в области здравоохранения, пятилетний президентский срок, успехи, неудачи, видение будущего. Президент Франции ответит на все эти вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон начал визит в Венгрию с посещения кладбища и могилы философа Агнеса Хеллера, умершей в 2019 году.