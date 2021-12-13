Тюмень, , 13:38 — REGNUM В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 3117 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 3086 — на 31 человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 13 декабря подтвердили 84 872 случая заражения коронавирусом, вылечились 66 995 тюменцев.

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