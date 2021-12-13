Тирасполь, , 14:10 — REGNUM Обладать паспортами нескольких государств одновременно — норма для жителей Приднестровья, и предложения Владимира Зеленского вряд ли каким-то образом их затронут. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Тирасполь Raymond Zoller

«К вопросам приобретения иностранного гражданства в Приднестровье всегда относились более чем либерально», — заявил эксперт.

Игорь Шорников «Сейчас жители республики приобретают в основном российское или молдавское гражданство, раньше в достаточно свободном режиме они могли получать и гражданство Украины. Кроме того, среди приднестровцев немало жителей, которые имеют основания на получение гражданства Болгарии и Румынии. По разным подсчетам, на 400 тысяч жителей Приднестровья приходится порядка 300 тысяч граждан Молдовы, 220 тысяч граждан Российской Федерации, около 100 тысяч граждан Украины, число граждан других государств подсчитать не всегда возможно».

«То есть приднестровцы могут быть обладателями гражданств двух-трех государств. Для большинства жителей это вынужденная мера», — пояснил Шорников.

«Для поездок в Россию проще использовать российский паспорт, на Украину — украинский, а в государства ЕС — румынский, болгарский или молдавский», — констатировал политолог.

«Если Украина запретит иметь двойное гражданство, это вряд ли как-то отразится на жизни приднестровцев, обладающих гражданствами одновременно Украины и России», — отметил Шорников.

«Даже установить такого правообладателя будет сложно. Зная, какие отношения в последние годы между Москвой и Киевом, вряд ли человек захочет на украинской границе демонстрировать свой российский паспорт при наличии украинского. Российский паспорт он просто оставит дома» — заключил эксперт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент предложения об изменения закона о гражданстве, в соответствии с которыми обладатели именно российского гражданства как второго по отношению к украинскому будут подвергаться ряду санкций.