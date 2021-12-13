Тирасполь, 13 декабря 2021, 14:10 — REGNUM Обладать паспортами нескольких государств одновременно — норма для жителей Приднестровья, и предложения Владимира Зеленского вряд ли каким-то образом их затронут. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.
«К вопросам приобретения иностранного гражданства в Приднестровье всегда относились более чем либерально», — заявил эксперт.
«То есть приднестровцы могут быть обладателями гражданств двух-трех государств. Для большинства жителей это вынужденная мера», — пояснил Шорников.
«Для поездок в Россию проще использовать российский паспорт, на Украину — украинский, а в государства ЕС — румынский, болгарский или молдавский», — констатировал политолог.
«Если Украина запретит иметь двойное гражданство, это вряд ли как-то отразится на жизни приднестровцев, обладающих гражданствами одновременно Украины и России», — отметил Шорников.
«Даже установить такого правообладателя будет сложно. Зная, какие отношения в последние годы между Москвой и Киевом, вряд ли человек захочет на украинской границе демонстрировать свой российский паспорт при наличии украинского. Российский паспорт он просто оставит дома» — заключил эксперт.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент предложения об изменения закона о гражданстве, в соответствии с которыми обладатели именно российского гражданства как второго по отношению к украинскому будут подвергаться ряду санкций.