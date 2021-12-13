Александр Полегенько,
13 декабря 2021, 15:29 — REGNUM Чин освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) состоялся 13 декабря в Севастополе.
Освящение состоялось в рамках мероприятий ко Дню памяти апостола Андрея Первозванного во Владимирском соборе — усыпальнице русских адмиралов.
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Икона апостола Андрея Первозванного
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На мероприятии присутствовали представители экипажей всех корабельных соединений флота. Службу возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий. Он отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги, а затем передал их командирам кораблей и капитанам судов.
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание службы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения Андреевских военно-морских флагов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отправка флагов на боевые корабли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Традиция освящения корабельных флагов на Черноморском флоте была возобновлена в 1997 году, она поддерживается вот уже более 20 лет.