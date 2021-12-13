13 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 15:29 — REGNUM Чин освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) состоялся 13 декабря в Севастополе.

Освящение состоялось в рамках мероприятий ко Дню памяти апостола Андрея Первозванного во Владимирском соборе — усыпальнице русских адмиралов.

Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к чину освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Икона апостола Андрея Первозванного Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

На мероприятии присутствовали представители экипажей всех корабельных соединений флота. Службу возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий. Он отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги, а затем передал их командирам кораблей и капитанам судов.

Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM Окончание службы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Андреевских военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отправка флагов на боевые корабли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Традиция освящения корабельных флагов на Черноморском флоте была возобновлена в 1997 году, она поддерживается вот уже более 20 лет.