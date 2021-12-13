Москва, 13 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Размер пенсий в 2021 году превысил уровень инфляции по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В 2021 году для нивелирования высокого роста цен в соответствии с указом президента Российской Федерации в сентябре 2021 года была проведена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. С учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствии с поручением российского лидера на сегодняшний день готовятся «дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года».