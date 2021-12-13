Варшава, , 13:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 13 декабря опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 11 379 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние 24 часа с диагнозом COVID-19 в республике умерло 29 человек, у 20-ти из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений — 1 548 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (169) за последние 24 часа зафиксировано в Подлясском регионе.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 976 761 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 84 876.

В больницах по состоянию на 12 декабря находятся 23 876 пациентов с COVID-19. Из них 1 902 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что к середине декабря Польша находится на пике четвертой волны пандемии коронавируса.