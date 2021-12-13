Москва, , 13:34 — REGNUM В октябре нынешнего года средние экспортные цены на российских крабов возросли на $58. Об этом 13 декабря сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).

Крабы (сс) yuki0328

Отмечается, что в осенний период цены на крабов из России традиционно увеличиваются, однако они еще ни разу на протяжении трех последних лет не росли до такого уровня.

При этом указывается, что в октябре 2020 года цена на 1 кг экспортного российского краба составляла в среднем $32, в октябре 2019 года — $26 и еще в сентябре они стоили $31 за 1 кг.

Также указывается, что, согласно данным таможенной статистики, более всего подорожали мороженые крабы, средняя цена которых в октябре текущего года составила $67, в 2020 году 1 кг мороженных крабов стоил $36, а в сентябре 2021 года — $30.

При этом на долю указанной мороженной продукции приходится 63% всего экспорта в денежном выражении (около $1,2 млрд), остальные крабы поставлялись за рубеж в основном в живом и охлажденном виде.