Красногорск, 13 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В ночь с 12 на 13 декабря на уборке и обработке дорог Подмосковья было задействованы свыше 1 тыс. единиц спецтехники и 1,1 тыс. рабочих. Об этом 13 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Lenobl.ru Уборка дорог от снега

В общей сложности было очищено и обработано противогололедными материалами более 11,3 тыс. километров дорог. В рамках обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети проводится контроль изменения погодных условий, а также мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами.

«В настоящий момент обработка и очистка проезжей части от снега продолжается, на дорогах работают свыше 800 единиц техники и более 1,2 тыс. рабочих», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.