Казань, , 13:38 — REGNUM В столице Татарии в бассейне одного из частных домов отравились парами хлора девять человек. Как сообщает региональный минздрав, госпитализированы шесть пострадавших.

Отравление Unece.org

«Всего было зафиксировано девять обращений с признаками ингаляционного отравления хлором», — цитирует ведомство «Татар-информ».

В настоящее время на обследовании в больнице №7 города Казани находятся трое пострадавших, еще три человека отказались от госпитализации. Трое несовершеннолетних доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. По данным минздрава РТ, состояние у всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По факту инцидента, произошедшего в Советском районе города организована прокурорская проверка.

ИА REGNUM напоминает, 3 октября в селе Хлыстово Елабужского района Татарии во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса отравление парами хлора получили двое детей 2010 и 2018 годов рождения. Обоих мальчиков госпитализировали.

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