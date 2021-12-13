Омск, , 13:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек. Об этом сообщили 13 декабря в федеральном оперштабе.

Медицинский работник Скриншот страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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За всё время в Омской области скончался 2981 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 567 носителей коронавируса, выздоровел 161 человек.

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