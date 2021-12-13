Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM В Ленинградской области за минувшее воскресенье, 12 декабря, выявили 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Об этом 13 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Кроме того, зафиксировано 13 летальных исходов от COVID-19, что на четыре летальных случая больше, чем за предыдущий выходной день.

Всего с начала пандемии в Ленобласти лабораторным путем было подтверждено 95 311 случаев заражения коронавирусом. Из заболевших 76 787 человек были выписаны по выздоровлению, в том числе 402 пациента — за прошедший день. Умерло 2911 пациентов, заболевших COVID-19.

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