Москва, , 13:31 — REGNUM Если проект СП-2 будет заморожен, то для обеспечения сохранения транзита газа через Украину Западу придётся идти навстречу России в гораздо более серьёзных вопросах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 декабря, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Бербок заявила, что «СП-2 якобы не удовлетворяет требованиям газовой директивы ЕС», а потому в соответствие с коалиционным соглашением нового правительства Германии этот проект «в текущем состоянии не может быть одобрен».

« Новый министр иностранных дел Германии оказалась настолько низкоквалифицированным политиком, что не способна, оказывается, понять, что «Северный поток — 2» — это в равной степени проект и России, и самой Германии. Это её стратегический козырь в борьбе за достойное место и в Европе, и в мире в целом, причём не только в экономике. Когда сопредседа тель партии «Союз-90"/"Зеленые» выступала против СП-2 в ходе предвыборной кампании, это было одно, но сейчас она в правительстве, а говорит, как среди своих однопартийцев. А их-то в Германии, как показали выборы, не так уж и много.

Думаю, что экономически для «Газпрома» сегодня уже безразлично, запустят «Северный поток — 2» в ближайшее время или через какой-то срок. Свои вложения в «СП-2» российская фирма окупит, если уже не окупила, за счёт резко возросшей цены газ. Плюс неустойка.

Политически отказ Германии от проекта освободит нашу страну от обязательств по известному соглашению о продолжении транзита газа через Украину. Вопрос об участии Германии в урегулировании конфликта на Украине будет закрыт с позором для неё.

В условиях замораживания СП-2 для обеспечения продолжения транзита российского газа через Украину Западу придётся идти навстречу нашей стране в гораздо более серьёзных вопросах, чем согласие с этим равно полезным и для России, и для Европы проектом.