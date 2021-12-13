Омск, , 13:28 — REGNUM По состоянию на 13 декабря в Омской области подтверждено 122 037 случаев заражения коронавирусом.

Палата Ugmk.com

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Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения, за прошедшие сутки в регионе выявили 567 носителей коронавируса, в том числе 477 лечатся амбулаторно.

Общее число выздоровевших в Омской области на сегодняшний день — 99 428 человек. За сутки выздоровел 161 омич.

Напомним, 12 декабря в регионе SARS-CoV-2 выявили у 569 человек, список выздоровевших пополнился 825 фамилиями.

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