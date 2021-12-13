Майкоп, , 13:26 — REGNUM В одном из населенных пунктов Адыгеи появилась новая роща. В ауле Кошехабль высадили родовой лес, в котором каждое дерево — именное, сообщили в администрации Кошехабльского района. Было закуплено 200 саженцев дуба и предложено всем желающим принять участие в высадке леса. Он появился неподалеку от Тутовой Рощи.

Дуб Tim

«Для желающих увековечить свой род администрация поселения приобрела 200 саженцев дуба. Каждому саженцу присваивается номер, прикрепляются бирки с фамильной тамгой. Помимо этого, организаторы мероприятия отметили, что будет объявлен конкурс по лучшему уходу за фамильным деревом», — говорится в пресс-службе районной администрации на странице в соцсети.

Организаторы акции рассчитывают, что благодаря заботе посадивших деревья в скором времени район украсит прекрасный дубовый лес.

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