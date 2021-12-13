Барнаул, , 13:26 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 13 декабря 2021 года прививки от коронавируса получил 1 101 119 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие выходные (11−12 декабря 2021 года) прирост вакцинированных составил всего 15 538 человек.

Вакцинация Zdrav.khv.gov.ru

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Из общего числа привитых 100 702 жителя региона получили первую прививку (на 10 721 меньше, чем в сводке за 10 декабря).

Число полностью привитых граждан составляет 948 450 человек (+23 110 за выходные получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 51 967 ревакцинированных (+1159 за выходные).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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