Киев, 13 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Александр Гогилашвили уволен с должности заместителя министра внутренних дел Украины, такое решение принял украинский кабмин. Об этом сообщает 13 декабря РБК-Украина.

Mil.gov.ua Украинские войска в Донбассе

О кадровом решении правительства изданию сообщил источник в кабинете министров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в украинских СМИ появилась запись с человеком, похожим на Гогилашвили, сделанная на одном из блокпостов в зоне украинской силовой операции в Донбассе. Мужчина на видео грубил силовикам, которые требовали у него документы для проверки. Гогилашвили позднее признал, что скандалил на блокпосту и принёс извинения за «излишнюю эмоциональность».

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