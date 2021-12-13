Москва, 13 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, утром фьючерсы на нефть продолжают плавно расти в цене. Так, нефть сорта Brent прибавляет чуть менее 1%, торгуясь на уровне $75,5 за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

Нефтепровод

«Страхи, что новый штамм коронавируса «Омикрон» сильно навредит мировой экономике отходят на второй план по мере поступления информации о том, что новый вирус оказался не так опасен, как предполагалось ранее.

Оказывает поддержку нефти и растущие в ЕС цены на газ. Так, сегодня утром, фьючерсы на газ опять тестировали уровень $1300 за тысячу кубометров.

Запасы природного газа в европейских хранилищах сокращаются, а надежды на скорый запуск «Северного потока — 2» пока не оправдываются.

В таких условиях можно прогнозировать, что нефть продолжит своё восстановительное движение.

Вполне вероятно, что до конца недели нефтяные фьючерсы превысят отметку $80 за баррель. А до конца 2021 года вернутся в диапазон $80−86 за бочку нефти сорта Brent», — считает эксперт.

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