13 декабря 2021 | Время чтения 11 мин

Очередной фарс официального Минска, связанный с непризнанием территориальной целостности России после воссоединения с нею Крыма, отсылает к давней проблеме – различий Москвы и Минска в понимании союзничества.

Сергей Артёменко, , 15:28 — REGNUM Почти семь лет прошло после государственного переворота на Украине, следствием которого стала гражданская война с отделением ряда регионов. Крым воссоединился с Российской Федерацией по итогам референдума, который официальный Минск не признал, как и территориальную целостность своего номинального союзника в новых границах.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Юридическое оформление естественного союзнического долга Александр Лукашенко под разными предлогами откладывал. Даже в нынешних условиях, получив от Москвы всевозможную поддержку, «признание» не оформлено президентским указом — лишь на словах, цена которым известна.

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Так, 30 ноября Александр Лукашенко заявил о том, что он считает Крым фактически и юридически российским. Расчёт был на то, что слова эти будут восприняты как сигнал в Киеве, Москве, Брюсселе и Вашингтоне. И он не ошибся в расчётах: так долго ждавшая от формального союзника адекватного поведения Москва устами главы МИД РФ Сергея Лаврова на следующий день, 1 декабря, высказала удовлетворение, а все остальные — негодование.

За этим вербальным актом, впрочем, ничего юридически значимого не последовало. И не могло последовать, потому что на самом деле официальный Минск не собирался и не собирается поступать как подлинный союзник.

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Невозможны по-настоящему союзнические отношения между государствами, одно из которых не признаёт территориальной целостности (оформленной границами) союзника и демонстрирует неспособность контролировать свои государственные границы. Границы являются признаком государства, поэтому нынешний миграционный кризис демонстрирует несостоятельность как государства одного из участников договора 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Торжественная церемония подписания Договора об образовании Союза России и Белоруссии. Президент РФ Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания договора. Москв RIA Novosti archive,

Госпогранкомитет Белоруссии фактически отказался от охраны государственной границы. В присутствии главы ведомства Лукашенко лично напутствовал граждан Ирака и других стран на белорусско-польской границе, ежедневно нелегально переходящих запретную черту: «Идите!».

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Вместо государственного строительства официальный Минск демонстрирует деградацию государственности, которую глава МИД Белоруссии Владимир Макей пытается представить западным друзьям и партнёрам как следствие их действий, а именно — непризнания Лукашенко законным правителем постсоветской республики и применения режима санкций. Вследствие этого, следует из послания Макея, Минск теряет свой суверенитет, и это якобы вина пресловутого «коллективного Запада».

Трудно как-то иначе понять заявленное главой лукашенковской дипломатии в эфире государственного телевидения: «Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем всё, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Белоруссию. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы».

Своеобразному посланию Макея предшествовало заседание Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, в ходе которого Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали многострадальные «союзные программы» экономической интеграции. Поэтому не только в Москве, но и в Минске, и в других столицах вполне закономерно связали предшествовавшие посланию события, после которых глава МИД Белоруссии заговорил об угрозе потери культовых для горсточки националистов «суверенитета и независимости».

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На том же госсовете Лукашенко сделал странный, на первый взгляд, ход, над которым многие посмеялись. Он заявил: «Хочу пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович мне всё обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым… Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил. Если не в Крым, то хотя бы в Питер съездим, на родину, посмотрим, что там делается».

Владимир Путин в Крыму. 2020 Kremlin.ru

«А в свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину — это 20 минут от Москвы, вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае», — добавил Лукашенко. Ранее считалось, что он родился в Копыси (Витебская область), от которой до Москвы примерно 550 километров.

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Запад не проявил ожидаемой в Минске реакции — лишь усилил санкционное давление. МИД РБ снова потерпел сокрушительное поражение. Истеричные, лживые и откровенно хамские заявления Макея после состоявшегося 2 декабря визита в Стокгольм на саммит ОБСЕ лишь подтвердили отчаянное положение так называемой белорусской дипломатии.

Спустя три недели, 30 ноября Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву сообщил, что «намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным». Замах был сделан на рубль с полным осознанием чувствительности темы не только для Москвы и Киева, но и для подлинных архитекторов создания из Украины анти-России.

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Практический выход получился на копейку. Лукашенко прислал вместо себя в Крым ватагу каких-то «политологов», обслуживающих президентскую администрацию под чутким кураторством товарищей из известной Конторы, Совбеза и МИД. Он прислал даже не чиновника второго ранга, даже не никому не известного депутата, даже не мелкого клерка из МИДа, что особенно показательно. В хотя в позапрошлом году на перезахоронение польских террористов (беспощадно убивавших белорусских крестьян и православных священников в 1863 году) Лукашенко отправил в Вильнюс зампреда правительства Игоря Петришенко.

Формальным поводом нынешнего визита стало 130-летие со дня смерти поэта Максима Богдановича, которого в Белоруссии официально называют «великим», «классиком белоруской литературы» с обязательным изучением в рамках школьной программы. Уроженец Минска, почти всю жизнь проживший в Ярославле, он похоронен в Ялте.

«Кроме того, сегодня, в день рождения классика белорусской литературы, к нашему возложению присоединялась представительская делегация, состоящая из общественных деятелей и политиков Белоруссии, которые накануне прибыли в Республику Крым. Визит приурочен к празднованию 130-летия со дня рождения классика белорусской литературы Максима Богдановича», — сообщил 9 декабря на своей странице в Facebook председатель РНКА «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Максим Адамович Богданович

В тот же день Чегринец рассказал ИА REGNUM, кто вошёл в состав присланной из Минска делегации: «заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии Белоруссии Александр Шпаковский, политолог Алексей Дзермант, экономист Алексей Авдонин, а также политик Сергей Лущ».

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На самом деле среди заявленных Чегринцом деятелей нет ни одного политика. Госагитпроп Белоруссии пытается делать из Луща некое подобие лидера «партии «Союз», однако в нарушение закона и беспардонно дезинформируя население. Зато в этой группе системных националистов, на которых клейма негде ставить, полно отпетых русофобов и целых два незадачливых лидера локально известных неоязыческих сект.

Члены направленной из Минска делегации год назад активно выступали в центральных СМИ Белоруссии с обоснованием официальной версии по «делу вагнеровцев». В июле 2020 года, за несколько дней до финала президентской кампании, госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков выступил в Центризбиркоме перед экстренно собранными кандидатами в президенты с речью о подготовке Россией интервенции. Шпаковский со товарищи развивали эти лживые инсинуации на государственных телеканалах, продвигая версию о том, что группа безоружных граждан России собиралась атаковать резиденцию президента Белоруссии и загубить «основателя современного белорусского государства» (как выражается нынешний минский официоз).

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Общественными деятелями визитёров тоже сложно назвать. Лишь один из членов делегации («жрец» Лущ) возглавляет общественную организацию. Упомянутый Шатько представляет фактически государственную структуру, финансируемую из госбюджета и выполняющую распоряжения президентской администрации. Однако и в случае Шатько нет оснований говорить о том, что номенклатурное объединение наделило его какими-либо серьёзными полномочиями. По факту ни один из визитёров ничего политически значимого не сделал, да и не мог сделать.

Ливадийский дворец, знавший вершителей судеб мира — от русской императорской фамилии до участников Ялтинской конференции, на этот раз познал тривиальный позор официального Минска, явленный в неофициальной делегации пропагандистов-лукасеков. Дело не только в том, что двое из визитёров несколько лет назад радушно принимали в Минске делегацию современных ультраправых — идейных наследников Муссолини, Гитлера, Мосли и прочих деятелей, чьи идеи и практики стоили нашему народу десятков миллионов жизней и огромных разрушений (в том числе комплекса Ливадийского дворца) во время Великой Отечественной войны.

Ливадийский дворец. Крым Alexander Noskin

Цель этого вояжа была пропагандистской. Лукашенко отправил вместо себя хлопцев, с которых хоть шерсти клок. Никого не представляющих, не занимающих никаких государственных должностей и не отвечающих вообще ни за что.

Лукашенко показал кукиш не столько Москве, сколько Киеву. В очередной раз минский «колхозный креатив» выдал нечто, что должно психологически травмировать Владимира Зеленского — «Володю», как пытался его называть любитель прозвища «Батька». Вокруг этого пунктика бывшего председателя совхоза крутится вся пропагандистская камарилья госСМИ Белоруссии.

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Получилось так себе. Как говаривал в подобных случаях товарищ Сталин — ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Современники выражаются проще: пацаны съездили побухать на халяву.

В обывательском смысле ничего плохого в этом визите нет. Наоборот: даже если весь государственный «БИСИ» или Институт философии НАН Белоруссии вывезти в полном составе на крымские каникулы, то от этого бесталанные бездельники много выиграли бы. Увидели бы своими глазами пользу от воссоединения с Россией — новые дороги, гостиничные комплексы, торгово-развлекательные центры, узнали бы о довольствии российских военнослужащих и прочих бюджетников, о заработках местной буржуазии и так далее. Авось и начали бы вместо жалких компиляций, лживых инсинуаций и вторичных рефлексий писать в «аналитичках» что-то дельное. Институт философии мог бы вдохновиться и заняться профильной деятельностью, а не тем, чем занимается с первых лет лимитрофного прозябания.

Пусть пьют крымские марочные и народные креплёные, что некоторым из минских залётных гораздо ближе, но за свои. Российские налогоплательщики не обязаны кормить ни лукашенковских, ни иных дармоедов, тем более — русофобов и активных соучастников самых гнусных политических репрессий.

Кого действительно следовало бы пригласить и облагодетельствовать, так это тех, кто смирился с перспективой политического преследования и принял участие в гражданской кампании «Признай Крым!». Лидером кампании стал глава белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, он собрал в эту инициативу единомышленников, он достоин чести и награды.

Артём Агафонов Цитата из вмдео «Артём Агафонов рассказал о задачах и роли движения Гражданское согласие» на YouTube

Однако, как это часто бывает в российской истории, бутерброд с маслом достался бесчестному. Не то чтобы очередная гастроль известной минской группы была чувствительной для бюджета РФ или даже региона, однако выглядит как очередная демонстрация российского бюрократического идиотизма. Очевидно, что не усвоены украинские, молдавские и другие уроки.

Правда, как сообщает ИА REGNUM, «10 декабря представитель белорусской делегации — научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил РИА Новости о том, что Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, которая на самом деле вкладывается в развитие полуострова». К сожалению, не видна калькуляция расходов — чего это ничего не значащее частное мнение какого-то сотрудника одного из институтов белорусской НАН стоило российскому налогоплательщику. Госдеп США такие калькуляции ведёт и публикует — видимо, в том числе и поэтому его клиенты отрабатывают каждый цент.

Пора прекращать кормить белорусских халявщиков, мутных минских гастролёров и их хозяина. Официальный Минск обязан юридически оформить признание территориальной целостности Российской Федерации в её нынешних границах. Пока этого не сделано, ни о каком реальном союзничестве речи идти не может. Соответственно, нет оснований для поддержки вертящего многовекторным задом режима и есть более чем весомый повод для инвестиций в новую элиту Белоруссии.

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