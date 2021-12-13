Гатчина, Ленинградская область, , 13:32 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над первоклассницей. За плечами у мужчины уже были судимости. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Арест Publicdomainpictures.net

В правоохранительные органы обратилась мать семилетней школьницы, которая рассказала, что к ее дочери дважды приставал мужчина, совершив насильственные действия сексуального характера. По подозрению в преступлении был задержан 50-летний ранее судимый безработный.

Как установило следствие, он знал, что несовершеннолетней не исполнилось 12 лет, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

«В ближайшее время ему будет предъявлено соответствующее обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения», — уточнили в СК.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступных действий подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Заметим, по данным агентства «Оперативное прикрытие», подозреваемый с 1991 по 2019 годы был семь раз судим, в том числе пять раз — за кражи, а также причинение умышленного вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.