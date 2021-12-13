Вашингтон, 13 декабря 2021, 13:21 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис заявила о том, что «смехотворные» газетные заголовки о ней ей неинтересны, сообщает New York Post.
В частности, Харрис подверглась критике за то, что она потратила более $500 на посуду во время поездки в Париж в ноябре, а также в связи с тем, что из-за ее агрессивного поведения из ее администрации ушел ряд высокопоставленных сотрудников. Кроме того, сообщается, что между ней и министром транспорта Питом Буттиджичем продолжается борьба за то, кому быть выдвиженцем на пост главы Белого дома на следующих выборах.
По словам Харрис, эти заголовки «смехотворны», и с ними неизбежно приходится мириться во время работы на столь ответственной должности.
Напомним, как сообщал телеканал CNN, Харрис и её сотрудники измучены отсутствием важной работы и некоторой напряжённостью в отношениях с офисом президента США Джозефа Байдена. При этом рейтинг одобрения деятельности вице-президента упал, согласно опросам, до 30%.
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