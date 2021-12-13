Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис заявила о том, что «смехотворные» газетные заголовки о ней ей неинтересны, сообщает New York Post.

В частности, Харрис подверглась критике за то, что она потратила более $500 на посуду во время поездки в Париж в ноябре, а также в связи с тем, что из-за ее агрессивного поведения из ее администрации ушел ряд высокопоставленных сотрудников. Кроме того, сообщается, что между ней и министром транспорта Питом Буттиджичем продолжается борьба за то, кому быть выдвиженцем на пост главы Белого дома на следующих выборах.

По словам Харрис, эти заголовки «смехотворны», и с ними неизбежно приходится мириться во время работы на столь ответственной должности.

«В этой работе нет ничего, что могло бы быть легким», — отметила Харрис в интервью San Francisco Chronicle, опубликованном 12 декабря.

«Если что-то попадает мне на стол, так это потому, что с этим нужно работать, и потому, что это, по определению, задача непростая. Если бы это было не так, с этим бы справились прежде, чем дело дошло до меня», — добавила она.

Напомним, как сообщал телеканал CNN, Харрис и её сотрудники измучены отсутствием важной работы и некоторой напряжённостью в отношениях с офисом президента США Джозефа Байдена. При этом рейтинг одобрения деятельности вице-президента упал, согласно опросам, до 30%.

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