Москва, , 13:21 — REGNUM Катастрофичность внутриполитической и внутриэкономической ситуации в России в 1990-е годы объяснялась индоктринированностью власти чуждыми нашей стране установками, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 декабря, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем интервью для фильма «Россия. Новейшая история» заявил, что в девяностые годы в России «по сути шла гражданская война». Это касалось экономики, правоохранительной, военной и иных сфер, отметил президент.

« З аявив, что ситуация в России в 1990-е годы напоминала гражданскую войну, наш президент, к сожалению, не уточнил, кто её вёл и с кем. А надо было уточнить, потому что в противном случае данное утверждение повисло в воздухе.

На мой взгляд, как таковой гражданской войны в России в те годы не было. Да, неестественная смертность, достигавшая миллиона наших сограждан в год, даёт основания говорить о войне, но в гражданской войне всегда присутствуют две более или менее сравнимые и, главное, активно противоборствующие стороны. Здесь же активной была только одна сторона. И чего точно не было, так это длительного вооружённого противостояния. Да, была попытка антиельцинского выступления в октябре 1993 года, но она была скоротечной и не имела ощутимых последствий как для страны, так и, главное, — для антинародной власти Бориса Ельцина.

Сложность и даже катастрофичность внутриполитической и внутриэкономической ситуации в России в 1990-е годы объяснялась лишь индоктринированностью власти чуждыми нашей стране установками. Простые граждане России, как я это понимаю, становились жертвами не целенаправленного уничтожения на пути в победе одной из сторон в «гражданской войне», а банального пренебрежения ими — их просто наверху и за людей не считали, никто о народе там не думал.